Угода зі США та бої на фронті — головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, розповів про підписання угоди зі США про корисні копалини. Також він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні.

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Угода про копалини

"Вийшла тоді змістовна зустріч з Трампом, кожну хвилину часу ми використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам — України та США, робота над угодою була справді фаховою. І хоч перемовини були іноді непростими — результат сильний", — зазначив президент.

Також він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком ратифікацію угоди, а також законодавчу роботу найближчими тижнями. Водночас сьогодні було введено нові санкції, нові рішення — три пакета.

Таким чином було заблоковано діяльність багатьох осіб — компаній та фізичних осіб, які працюють на Росію так, чи інакше. Вони допомагають армії РФ, окупаційним структурам на нашій землі — в Криму і на Донеччині.

"Під них потрапили й ті, хто працює на пропаганду РФ та залучається до інформаційних операцій проти України", — додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Крім того, Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті. Він зазначив, що зараз найбільше боїв на Донеччині — на Покровському напрямку.

"Перший окремий штурмовий полк, 59-та окрема штурмова бригада, 72-та окрема механізована бригада, 414-та окрема бригада — дякую вам, воїни. Росіяни отримують належну відсіч", — підсумував український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський сьогодні ввів у дію санкції РНБО проти низки діячів, зокрема, туди увійшов Олексій Арестович.

Крім того, під обмеження потрапили 36 компаній, які працюють у різних юрисдикціях: не лише в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво.