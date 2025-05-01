Угода зі США та бої на фронті — головне зі звернення Зеленського

Угода зі США та доповідь Сирського — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 травня, розповів про підписання угоди зі США про корисні копалини. Також він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті.
Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні.
Угода про копалини
"Вийшла тоді змістовна зустріч з Трампом, кожну хвилину часу ми використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам — України та США, робота над угодою була справді фаховою. І хоч перемовини були іноді непростими — результат сильний", — зазначив президент.
Також він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком ратифікацію угоди, а також законодавчу роботу найближчими тижнями. Водночас сьогодні було введено нові санкції, нові рішення — три пакета.
Таким чином було заблоковано діяльність багатьох осіб — компаній та фізичних осіб, які працюють на Росію так, чи інакше. Вони допомагають армії РФ, окупаційним структурам на нашій землі — в Криму і на Донеччині.
"Під них потрапили й ті, хто працює на пропаганду РФ та залучається до інформаційних операцій проти України", — додав Зеленський.
Ситуація на фронті
Крім того, Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на фронті. Він зазначив, що зараз найбільше боїв на Донеччині — на Покровському напрямку.
"Перший окремий штурмовий полк, 59-та окрема штурмова бригада, 72-та окрема механізована бригада, 414-та окрема бригада — дякую вам, воїни. Росіяни отримують належну відсіч", — підсумував український лідер.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні ввів у дію санкції РНБО проти низки діячів, зокрема, туди увійшов Олексій Арестович.
Крім того, під обмеження потрапили 36 компаній, які працюють у різних юрисдикціях: не лише в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво.
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