Соглашение с США и бои на фронте - главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 1 мая, рассказал о подписании соглашения с США о полезных ископаемых. Также он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении.

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Соглашение об ископаемых

"Получилась тогда содержательная встреча с Трампом, каждую минуту времени мы использовали на 100%. Я благодарю за это. Еще раз спасибо нашим командам — Украины и США, работа над соглашением была действительно профессиональной. И хотя переговоры были иногда непростыми — результат сильный", — отметил президент.

Также он обсудил с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком ратификацию соглашения, а также законодательную работу в ближайшие недели. В то же время сегодня были введены новые санкции, новые решения — три пакета.

Таким образом была заблокирована деятельность многих лиц — компаний и физических лиц, которые работают на Россию так или иначе. Они помогают армии РФ, оккупационным структурам на нашей земле — в Крыму и на Донеччине.

"Под них попали и те, кто работает на пропаганду РФ и привлекается к информационным операциям против Украины", — добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Кроме того, Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте. Он отметил, что сейчас больше всего боев на Донеччине — на Покровском направлении.

"Первый отдельный штурмовой полк, 59-я отдельная штурмовая бригада, 72-я отдельная механизированная бригада, 414-я отдельная бригада — спасибо вам, воины. Россияне получают должный отпор", — подытожил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский сегодня ввел в действие санкции СНБО против ряда деятелей, в частности, туда вошел Алексей Арестович.

Кроме того, под ограничения попали 36 компаний, которые работают в различных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство.