Трамп у Ватикані порадив Зеленському підписати мир з Росією

Розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента України

Президент США Дональд Трамп повідомив деталі своєї особистої розмови з Володимиром Зеленським, яка відбулася під час їхньої зустрічі у Ватикані. За словами Трампа, він запропонував українському главі держави погодитися на мирну угоду, враховуючи значну військову перевагу Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту News Nation.

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Як заявив Трамп, він намагався донести до президента України свою думку про те, що, попри підтримку Заходу, Росія залишається великою і потужною державою, яка продовжує агресивно діяти. Водночас він підкреслив, що, на його думку, США залишаються сильнішими, особливо після модернізації армії в період його каденції.

"Я сказав йому, що було б добре укласти угоду, яку ви підпишете, бо Росія набагато більша й сильніша. Вона просто пре вперед. Це велика, сильна країна. Але вона не така потужна, як США, бо я перебудував нашу армію під час свого першого терміну", — наголосив Трамп.

Окрім цього, Трамп скористався нагодою, щоб різко розкритикувати свого політичного опонента Джо Байдена. Він звинуватив колишнього президента США у некомпетентності, особливо згадавши виведення американських військ з Афганістану, яке, за його словами, стало символом провальної зовнішньої політики.

"Афганістан — це наслідок некомпетентності Джо Байдена. Ми втратили дуже багато саме через це", — заявив Трамп.

Нагадаємо, медіа Axios розкрило деталі розмови між Зеленським та Трампом у Ватикані. Там зазначили, що йшлося про припинення вогню та відмову України визнавати Крим російським.

Також Дональд Трамп в інтерв'ю The Atlantic заявив, що підтримує Україну, але не Володимира Зеленського. Крім того, він пригадав скандал з ним в Овальному кабінеті під час зустрічі в лютому.