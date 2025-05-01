Трамп в Ватикане посоветовал Зеленскому подписать мир с Россией

Разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил детали своего личного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся во время их встречи в Ватикане. По словам Трампа, он предложил украинскому главе государства согласиться на мирное соглашение, учитывая значительное военное превосходство России.

Об этом он сообщил в интервью журналисту News Nation.

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Как заявил Трамп, он пытался донести до президента Украины свою мысль о том, что, несмотря на поддержку Запада, Россия остается большой и мощной державой, которая продолжает агрессивно действовать. В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, США остаются сильнее, особенно после модернизации армии в период его каденции.

"Я сказал ему, что было бы хорошо заключить соглашение, которое вы подпишете, потому что Россия намного больше и сильнее. Она просто прет вперед. Это большая, сильная страна. Но она не такая мощная, как США, потому что я перестроил нашу армию во время своего первого срока", — подчеркнул Трамп.

Кроме этого, Трамп воспользовался случаем, чтобы резко раскритиковать своего политического оппонента Джо Байдена. Он обвинил бывшего президента США в некомпетентности, особенно вспомнив вывод американских войск из Афганистана, который, по его словам, стал символом провальной внешней политики.

"Афганистан — это следствие некомпетентности Джо Байдена. Мы потеряли очень много именно из-за этого", — заявил Трамп.

Напомним, медиа Axios раскрыло детали разговора между Зеленским и Трампом в Ватикане. Там отметили, что речь шла о прекращении огня и отказе Украины признавать Крым российским.

Также Дональд Трамп в интервью The Atlantic заявил, что поддерживает Украину, но не Владимира Зеленского. Кроме того, он вспомнил скандал с ним в Овальном кабинете во время встречи в феврале.