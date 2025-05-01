Зеленський прокоментував нові санкції РНБО

Зеленський повідомив деталі про нові санкції РНБО
Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці нових санкцій РНБО. Він детально поінформував, кого торкнулися сьогоднішні санкції.
Про це глава держави написав у Telegram у четвер, 1 травня.
Нові санкції РНБО — подробиці від Зеленського
"Була доповідь щодо наших санкційних кроків. Є вже відповідні рішення сьогодні — кілька нових пакетів", — повідомив лідер України.
А також пояснив, що перший пакет санкцій — це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не лише в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні.
Як зазначив президент, частина з них уже під санкціями партнерів: "Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну".
За інформацією Зеленського, другий пакет санкцій сьогодні — це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в українському Криму, на території Донецької та Луганської областей України. А також займаються постачанням для окупаційної армії.
Третій санкційний пакет — це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні.
"Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб. Доручив готувати й наступні санкційні кроки", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що у четвер, 1 травня, Зеленський підписав укази, якими ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони.
Крім того, сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт про нищівні санкції проти Росії.
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