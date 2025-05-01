Зеленський прокоментував нові санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці нових санкцій РНБО. Він детально поінформував, кого торкнулися сьогоднішні санкції.

Про це глава держави написав у Telegram у четвер, 1 травня.

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"Була доповідь щодо наших санкційних кроків. Є вже відповідні рішення сьогодні — кілька нових пакетів", — повідомив лідер України.

А також пояснив, що перший пакет санкцій — це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не лише в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні.

Як зазначив президент, частина з них уже під санкціями партнерів: "Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну".

За інформацією Зеленського, другий пакет санкцій сьогодні — це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в українському Криму, на території Донецької та Луганської областей України. А також займаються постачанням для окупаційної армії.

Третій санкційний пакет — це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні.

"Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб. Доручив готувати й наступні санкційні кроки", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що у четвер, 1 травня, Зеленський підписав укази, якими ввів у дію нові санкції Ради національної безпеки і оборони.

Крім того, сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримали законопроєкт про нищівні санкції проти Росії.