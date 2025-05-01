Зеленский прокомментировал новые санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности новых санкций СНБО. Он подробно проинформировал, кого коснулись сегодняшние санкции.

Об этом глава государства написал в Telegram в четверг, 1 мая.

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"Был доклад по нашим санкционным шагам. Есть уже соответствующие решения сегодня - несколько новых пакетов", — сообщил лидер Украины.

А также пояснил, что первый пакет санкций — это 36 компаний и 5 физических лиц, которые работают в разных юрисдикциях: не только в российской, но обслуживают именно российское военное производство. В частности, это поставщики титана, металлургические предприятия, компании, работающие в области энергетики, в машиностроении.

Как отметил президент, часть из них уже под санкциями партнеров: "В целом синхронизируем наше санкционное давление и санкции мира против России за войну".

По информации Зеленского, второй пакет санкций сегодня — это 106 субъектов, которые своей деятельностью активно поддерживают присутствие оккупанта в украинском Крыму, на территории Донецкой и Луганской областей Украины. А также занимаются поставками для оккупационной армии.

Третий санкционный пакет — это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне.

"Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц. Поручил готовить и следующие санкционные шаги", — подытожил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что в четверг, 1 мая, Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержали законопроект о сокрушительных санкциях против России.