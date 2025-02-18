Угоди про метали України гірші за репарації для Німеччини, — The Telegraph

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні угоду про корисні копалини в обмін на військову допомогу. Однак умови угоди аналогічні тим, які зазвичай ставлять країнам, що є агресорами та зазнали поразки у війні.

Про це пише видання The Telegraph у вівторок, 18 лютого.

Читайте також:

Угода про корисні копалини

У матеріалі йдеться, що умови цієї угоди "значно перевершують" ті, які були накладені на Німеччину та Японію після завершення Другої світової війни. Там зауважили, що контракт означає економічну колонізацію України з боку США, яка юридично закріплена на невизначений термін.

Згідно з документом, США будуть отримувати 50% доходів від видобутку ресурсів та 50% від вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для монетизації ресурсів — на ці доходи буде накладено арешт на користь американців.

Вплив на економіку України

За словами джерела видання, яке близьке до переговорів, цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей". Угода передбачає, що США за всіма ліцензіями матимуть першочергове право відмови на купівлю експортних корисних копалин. Таким чином там отримають майже повний контроль над більшою частиною української сировинної економіки.

The Telegraph порівняло, що після Другої світової репарації, які були накладені на Веймарську республіку, становили у сучасному еквіваленті близько 269 мільярдів доларів, коли у випадку України йдеться про 500 мільярдів доларів.

"Запропонована Трампом угода не передбачає жодної фінансової допомоги для України, а лише встановлює обмеження та вимоги, які можуть стримувати економічний розвиток країни", — додали журналісти.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський не погодився підписати меморандум, за яким США отримали б 50% запасів мінералів.

А видання Financial Times зазначило, що головною причиною стала відсутність конкретних гарантій безпеки від США.