Соглашения о металлах Украины хуже репараций для Германии, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине соглашение о полезных ископаемых в обмен на военную помощь. Однако условия сделки аналогичны тем, которые обычно ставят странам, которые являются агрессорами и потерпели поражение в войне.

Об этом пишет издание The Telegraph во вторник, 18 февраля.

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Соглашение о полезных ископаемых

В материале говорится, что условия этого соглашения "значительно превосходят" те, которые были наложены на Германию и Японию после завершения Второй мировой войны. Там отметили, что контракт означает экономическую колонизацию Украины со стороны США, которая юридически закреплена на неопределенный срок.

Согласно документу, США будут получать 50% доходов от добычи ресурсов и 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для монетизации ресурсов — на эти доходы будет наложен арест в пользу американцев.

Влияние на экономику Украины

По словам источника издания, который близок к переговорам, этот пункт означает "сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей". Соглашение предусматривает, что США по всем лицензиям будут иметь первоочередное право отказа на покупку экспортных полезных ископаемых. Таким образом, там получат почти полный контроль над большей частью украинской сырьевой экономики.

The Telegraph сравнило, что после Второй мировой репарации, которые были наложены на Веймарскую республику, составляли в современном эквиваленте около 269 миллиардов долларов, когда в случае Украины речь идет о 500 миллиардах долларов.

"Предложенное Трампом соглашение не предусматривает никакой финансовой помощи для Украины, а лишь устанавливает ограничения и требования, которые могут сдерживать экономическое развитие страны", — добавили журналисты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский не согласился подписать меморандум, по которому США получили бы 50% запасов минералов.

А издание Financial Times отметило, что главной причиной стало отсутствие конкретных гарантий безопасности от США.