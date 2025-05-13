Угода про надра зі США — Рада проголосувала за зміни до бюджетного кодексу

Засідання Верховної Ради. Фото: ВР

Верховна Рада 13 травня підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини. За законопроєкт проголосували 286 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Железняк розповів, що внесок України складатиметься з половини коштів, які будуть отримані від ренти на видобування корисних копалин з нових ліцензій, видачі нових дозволів на користування надрами та реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", — йдеться у повідомленні.

Нардеп додав, якби така угода працювала з 2019 року, то це б принесло понад 70 млн доларів.

Зазначається, що друге читання з приводу цього буде вже на початку червня.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, 8 травня Рада ратифікувала угоду з США про видобуток корисних копалин. Рішення ухвалили одразу за основу та в цілому — "за" проголосували 338 народних депутатів.

Водночас є депутати, які негативно висловились про угоду щодо видобутку корисних копалин.

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