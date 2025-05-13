Соглашение о недрах с США — Рада проголосовала за изменения в бюджетный кодекс

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Верховная Рада 13 мая поддержала за основу проект закона о внесении изменений в бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых. За законопроект проголосовали 286 народных избранников.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Железняк рассказал, что вклад Украины будет состоять из половины средств, которые будут получены от ренты на добычу полезных ископаемых из новых лицензий, выдачи новых разрешений на пользование недрами и реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (вероятно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления", — говорится в сообщении.

Нардеп добавил, если бы такое соглашение работало с 2019 года, то это бы принесло более 70 млн долларов.

Отмечается, что второе чтение по поводу этого будет уже в начале июня.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, 8 мая Рада ратифицировала соглашение с США о добыче полезных ископаемых. Решение приняли сразу за основу и в целом — "за" проголосовали 338 народных депутатов.

В то же время есть депутаты, которые негативно высказались о соглашении по добыче полезных ископаемых.

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