Угода про копалини України — чому неможливо наразі реалізувати

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Україна та Сполучені Штати Америки готуються до підписання угоди про корисні копалини. Однак реалізувати її буде неможливо без завершення війни та досягнення миру.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Угода про копалини між Україною та США

"Багато з мінералів розташовані в районах, які перебувають або під російською окупацією, або під загрозою наступу Росії. Доступ до цінних українських природних ресурсів частково залежатиме від битви за схід України, де російські війська наразі просуваються", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що йдеться саме про рідкісноземельні метали. Вони необхідні для реалізації у високотехнологічних галузях, тому Трамп має особливий інтерес.

Експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вольф-Крістіан Паєс заявив, що ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали без міцного миру в Україні.

Важливим фактором залишається висока вартість видобутку рідкісноземельних металів. Ціновий аналітик Benchmark Minerals Intelligence Джордж Інгалл зауважив, що українські родовища значно поступаються за розмірами американським.

Нагадаємо, 20 березня Трамп заявив, що вже зовсім скоро Україна та Штати підпишуть угоду про копалини.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що переговори щодо угоди завершені.