Соглашение об ископаемых Украины — почему невозможно пока реализовать

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Украина и Соединенные Штаты Америки готовятся к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Однако реализовать его будет невозможно без завершения войны и достижения мира.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Соглашение об ископаемых между Украиной и США

"Многие из минералов расположены в районах, которые находятся либо под российской оккупацией, либо под угрозой наступления России. Доступ к ценным украинским природным ресурсам частично будет зависеть от битвы за восток Украины, где российские войска сейчас продвигаются", — говорится в материале.

Издание отмечает, что речь идет именно о редкоземельных металлах. Они необходимы для реализации в высокотехнологичных отраслях, поэтому у Трампа особый интерес.

Эксперт Международного института стратегических исследований Вольф-Кристиан Паес заявил, что никто не сможет добывать и перерабатывать материалы без прочного мира в Украине.

Важным фактором остается высокая стоимость добычи редкоземельных металлов. Ценовой аналитик Benchmark Minerals Intelligence Джордж Ингалл отметил, что украинские месторождения значительно уступают по размерам американским.

Напомним, 20 марта Трамп заявил, что уже совсем скоро Украина и Штаты подпишут соглашение об ископаемых.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры по соглашению завершены.