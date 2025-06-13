Операція Ізраїлю в Ірані - скільки часу готувалися удари

Атака на Іран. Фото: скриншот з відео

Ізраїль у п'ятницю, 13 червня, атакував низку об'єктів в Ірані, зокрема, ядерні. Операція "Лев, що сходить" готувалася протягом багатьох років.

Про це пише The Times of Israel.

Реклама

Читайте також:

Israel launched Operation Rising Lion to hit Iran's nuclear facilities by precise targeted Missile Air strikes



News coming Iran's Revolutionary Guard Chief has been killed in the strike



Crude Oil reached to $75 https://t.co/nTNxokOEaP pic.twitter.com/W43Dv5IQhf — STAR Boy TARUN (@Starboy2079) June 13, 2025

Удари по Ірану

Видання з посиланням на представника служби безпеки Ізраїлю зазначає, що операція планувалась у тісній співпраці між ЦАХАЛ і Моссадом.

Так, підготовка включала:

будівництво бази безпілотників всередині Ірану;

контрабанду систем високоточної зброї;

заслання командос до Ірану.

🚨#BreakingNews



Israel begins Operation Rising Lion against Iran.

Multiple targets in Tehran hit.



PM Benjamin Netanyahu says it will go on as long as it takes.

Says Iran has enriched uranium for 9 atom bombs and it posed an existential threat to Israel.

West Asia war Alert‼️ pic.twitter.com/wa7tet58ED — ʋɛʀǟƈɨօʊֆ (@conscientious1o) June 13, 2025

У матеріалі йдеться, що рішення про початок операції ухвалили після того, як розвідані показали наближення Ірану до "точки неповернення" в отриманні ядерної зброї. За оцінками військових, наразі Тегеран має достатню кількість збагаченого урану для того, аби створити 15 ядерних бомб.

Для ударів по Ірану ВПС Ізраїлю задіяли понад 200 літаків, скинувши 330 боєприпасів на близько 100 іранських цілей.

Нагадаємо, Ізраїль вдарив ракетою по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

А на одному з ядерних об'єктів Ірану після атаки Ізраїлю зафіксували радіоактивне забруднення.