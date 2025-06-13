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Удари по Ірану — як довго Ізраїль готувався до операції

13 червня 2025 23:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Операція Ізраїлю в Ірані - скільки часу готувалися удари
Атака на Іран. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Ізраїль у п'ятницю, 13 червня, атакував низку об'єктів в Ірані, зокрема, ядерні. Операція "Лев, що сходить" готувалася протягом багатьох років.

Про це пише The Times of Israel.

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Видання з посиланням на представника служби безпеки Ізраїлю зазначає, що операція планувалась у тісній співпраці між ЦАХАЛ і Моссадом. 

Так, підготовка включала:

  • будівництво бази безпілотників всередині Ірану; 
  • контрабанду систем високоточної зброї;
  • заслання командос до Ірану.

У матеріалі йдеться, що рішення про початок операції ухвалили після того, як розвідані показали наближення Ірану до "точки неповернення" в отриманні ядерної зброї. За оцінками військових, наразі Тегеран має достатню кількість збагаченого урану для того, аби створити 15 ядерних бомб.

Для ударів по Ірану ВПС Ізраїлю задіяли понад 200 літаків, скинувши 330 боєприпасів на близько 100 іранських цілей.

Нагадаємо, Ізраїль вдарив ракетою по резиденції верховного лідера Ірану Аятоли Хамене.

А на одному з ядерних об'єктів Ірану після атаки Ізраїлю зафіксували радіоактивне забруднення.

Іран Ізраїль ракети атака Моссад ЦАХАЛ
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