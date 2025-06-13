Операция Израиля в Иране - сколько времени готовились удары

Атака на Иран. Фото: скриншот из видео

Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал ряд объектов в Иране, в частности, ядерные. Операция "Восходящий Лев" готовилась в течение многих лет.

Об этом пишет The Times of Israel.

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Сырая нефть достигла 75 долларов https://t.co/nTNxokOEaP pic.twitter.com/W43Dv5IQhf - STAR Boy TARUN (@Starboy2079) 13 июня 2025 г.

Удары по Ирану

Издание со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля отмечает, что операция планировалась в тесном сотрудничестве между ЦАХАЛ и Моссадом.

Так, подготовка включала:

строительство базы беспилотников внутри Ирана;

контрабанду систем высокоточного оружия;

засылку коммандос в Иран.

🚨#BreakingNews



Израиль начинает операцию "Восстающий лев" против Ирана.

По многочисленным целям в Тегеране нанесены удары.



Премьер Биньямин Нетаньяху говорит, что она будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Говорит, что Иран обогатил уран для 9 атомных бомб и это представляет экзистенциальную угрозу для Израиля.

Война в Западной Азии Alert‼️ pic.twitter.com/wa7tet58ED - ʋɛʀǟƈɨօʊֆ (@conscientious1o) 13 июня 2025 года

В материале говорится, что решение о начале операции было принято после того, как разведанные показали приближение Ирана к "точке невозврата" в получении ядерного оружия. По оценкам военных, сейчас Тегеран имеет достаточное количество обогащенного урана для того, чтобы создать 15 ядерных бомб.

Для ударов по Ирану ВВС Израиля задействовали более 200 самолетов, сбросив 330 боеприпасов на около 100 иранских целей.

Напомним, Израиль ударил ракетой по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

А на одном из ядерных объектов Ирана после атаки Израиля зафиксировали радиоактивное загрязнение.