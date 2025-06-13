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Удары по Ирану — как долго Израиль готовился к операции

13 июня 2025 23:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Операция Израиля в Иране - сколько времени готовились удары
Атака на Иран. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Израиль в пятницу, 13 июня, атаковал ряд объектов в Иране, в частности, ядерные. Операция "Восходящий Лев" готовилась в течение многих лет.

Об этом пишет The Times of Israel.

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Издание со ссылкой на представителя службы безопасности Израиля отмечает, что операция планировалась в тесном сотрудничестве между ЦАХАЛ и Моссадом.

Так, подготовка включала:

  • строительство базы беспилотников внутри Ирана;
  • контрабанду систем высокоточного оружия;
  • засылку коммандос в Иран.

В материале говорится, что решение о начале операции было принято после того, как разведанные показали приближение Ирана к "точке невозврата" в получении ядерного оружия. По оценкам военных, сейчас Тегеран имеет достаточное количество обогащенного урана для того, чтобы создать 15 ядерных бомб.

Для ударов по Ирану ВВС Израиля задействовали более 200 самолетов, сбросив 330 боеприпасов на около 100 иранских целей.

Напомним, Израиль ударил ракетой по резиденции верховного лидера Ирана Аятоллы Хамене.

А на одном из ядерных объектов Ирана после атаки Израиля зафиксировали радиоактивное загрязнение.

Иран Израиль ракеты атака Моссад ЦАХАЛ
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