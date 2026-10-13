Удар РФ по університету Рівного: десятки поранених

Наслідки удару РФ по навчальному закладу у Рівному 13 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

У вівторок, 13 жовтня, російський безпілотник влучив у навчальний корпус у центрі Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше 20 людей, двоє з них перебувають у реанімації. На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи, працюють екстрені служби.

Про це повідомили в Поліції Рівненської області та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про удар РФ по університету Рівного

За даними поліції, російські війська атакували навчальний заклад реактивним безпілотником. Унаслідок удару будівля зазнала значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на університет. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив, яких пошкоджень зазнав навчальний корпус унаслідок атаки. За його словами, постраждали другий поверх і частина фасаду.

Руйнування будівлі університету внаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

За інформацією поліції, наразі відомо про 20 поранених, двоє з яких перебувають у реанімації. Рятувальники ліквідували займання, а поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону місця події.

Читайте також:

Фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків. Психологи поліції надають підтримку громадянам.

Скриншот повідомлення Поліції Рівненської області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 13 жовтня внаслідок російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували в Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в частині регіонів діють погодинні відключення світла та обмеження споживання електроенергії для промисловості й бізнесу. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Новини.LIVE писали, що російські війська протягом доби кілька разів атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів пошкоджено лікарню та припарковані поруч автомобілі, четверо пацієнтів зазнали легких травм. Загиблих унаслідок атак немає.