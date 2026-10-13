Удар РФ по університету Рівного: десятки поранених

Удар РФ по університету Рівного: 20 поранених, пошкоджено другий поверх
У вівторок, 13 жовтня, російський безпілотник влучив у навчальний корпус у центрі Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше 20 людей, двоє з них перебувають у реанімації. На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи, працюють екстрені служби.
Про це повідомили в Поліції Рівненської області та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, інформує Новини.LIVE.
Що відомо про удар РФ по університету Рівного
За даними поліції, російські війська атакували навчальний заклад реактивним безпілотником. Унаслідок удару будівля зазнала значних руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі, мобільну кав’ярню та прилеглі будівлі.
Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив, яких пошкоджень зазнав навчальний корпус унаслідок атаки. За його словами, постраждали другий поверх і частина фасаду.
За інформацією поліції, наразі відомо про 20 поранених, двоє з яких перебувають у реанімації. Рятувальники ліквідували займання, а поліцейські та нацгвардійці забезпечують охорону місця події.
Фахівці вибухотехнічної служби обстежують територію на наявність небезпечних уламків. Психологи поліції надають підтримку громадянам.
Новини.LIVE інформували, що 13 жовтня внаслідок російських обстрілів нові знеструмлення зафіксували в Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в частині регіонів діють погодинні відключення світла та обмеження споживання електроенергії для промисловості й бізнесу. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Новини.LIVE писали, що російські війська протягом доби кілька разів атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Внаслідок одного з ударів пошкоджено лікарню та припарковані поруч автомобілі, четверо пацієнтів зазнали легких травм. Загиблих унаслідок атак немає.