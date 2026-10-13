Удар РФ по университету в Ровно: десятки раненых

Последствия удара РФ по учебному заведению в Ровно 13 октября 2026 года. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Во вторник, 13 октября, российский беспилотник поразил учебный корпус в центре Ровно. В результате атаки ранения получили не менее 20 человек, двое из них находятся в реанимации. На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в Полиции Ровенской области и глава Ровенской ОВА Александр Коваль, пишет Новини.LIVE.

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Что известно об ударе РФ по университету Ровно

По данным полиции, российские войска атаковали учебное заведение реактивным беспилотником. В результате удара здание подверглось значительным разрушениям. Также повреждены припаркованные рядом автомобили, мобильная кофейня и прилегающие здания.

Спасатели устраняют последствия атаки РФ на университет. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль уточнил, какие повреждения получил учебный корпус в результате атаки. По его словам, пострадали второй этаж и часть фасада.

Разрушения здания университета в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

По информации полиции, на данный момент известно о 20 раненых, двое из которых находятся в реанимации. Спасатели ликвидировали возгорание, а полицейские и национальные гвардейцы обеспечивают охрану места происшествия.

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Скриншот сообщения полиции Ровенской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 13 октября в результате российских обстрелов новые отключения электроэнергии зафиксировали в Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в некоторых регионах действуют почасовые отключения света и ограничения потребления электроэнергии для промышленности и бизнеса. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

Новини.LIVE писали, что российские войска в течение суток несколько раз атаковали Хмельницкую область ударными беспилотниками. В результате одного из ударов были повреждены больница и припаркованные рядом автомобили, четверо пациентов получили легкие травмы. Погибших в результате атак нет.