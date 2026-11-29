Удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі: загинула людина
У неділю, 29 листопада, російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками, завдавши ударів по житловій та цивільній інфраструктурі. У Дніпрі внаслідок влучання в багатоповерхівку загинула людина, ще двоє постраждали. Загалом у регіоні троє людей дістали поранень, серед них — шестирічна дитина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.
Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі
Сьогодні, 29 листопада, у середмісті Дніпра російський удар припав на багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок влучання виникла пожежа, одна людина загинула.
Ще двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих — шестирічний хлопчик, якого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.
На місці атаки продовжують працювати всі відповідні служби.
Які ще наслідки атак на Дніпропетровщині
За інформацією ОВА, 29 листопада російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.
У Синельниківському районі під ударом опинилися Миколаївська та Раївська громади. Там пошкоджено заклад освіти, об'єкти інфраструктури, господарську споруду, гараж, автомобілі та квадроцикли.
У Нікопольському районі росіяни атакували районний центр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, інфраструктура та підприємство. Поранення дістав 47-річний чоловік, який лікується амбулаторно.
Крім того, у Кам'янському російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури.
Новини.LIVE інформували, що 29 листопада російський безпілотник влучив у 24-поверховий будинок у центральній частині Дніпра. Вогонь охопив чотири поверхи — з 12-го по 15-й. Внаслідок атаки загинула людина, є поранені.
Також ми писали, що 29 листопада російські війська атакували Вінницю, пошкодивши медичний заклад, у двох відділеннях якого вибило вікна. Унаслідок удару постраждали дві працівниці лікарні, яких госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Пацієнтів із пошкоджених відділень переводять до інших приміщень, а на місці працюють відповідні служби.