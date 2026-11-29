Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по житловому будинку в Дніпрі, медики рятують постраждалих. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками, завдавши ударів по житловій та цивільній інфраструктурі. У Дніпрі внаслідок влучання в багатоповерхівку загинула людина, ще двоє постраждали. Загалом у регіоні троє людей дістали поранень, серед них — шестирічна дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Сьогодні, 29 листопада, у середмісті Дніпра російський удар припав на багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок влучання виникла пожежа, одна людина загинула.

Ще двоє людей дістали поранень. Серед постраждалих — шестирічний хлопчик, якого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

На місці атаки продовжують працювати всі відповідні служби.

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Скриншот повідомлення Ганжі/Telegram

Які ще наслідки атак на Дніпропетровщині

За інформацією ОВА, 29 листопада російські війська понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.

У Синельниківському районі під ударом опинилися Миколаївська та Раївська громади. Там пошкоджено заклад освіти, об'єкти інфраструктури, господарську споруду, гараж, автомобілі та квадроцикли.

У Нікопольському районі росіяни атакували районний центр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, інфраструктура та підприємство. Поранення дістав 47-річний чоловік, який лікується амбулаторно.

Крім того, у Кам'янському російські війська завдали удару по об'єкту інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що 29 листопада російський безпілотник влучив у 24-поверховий будинок у центральній частині Дніпра. Вогонь охопив чотири поверхи — з 12-го по 15-й. Внаслідок атаки загинула людина, є поранені.

Також ми писали, що 29 листопада російські війська атакували Вінницю, пошкодивши медичний заклад, у двох відділеннях якого вибило вікна. Унаслідок удару постраждали дві працівниці лікарні, яких госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Пацієнтів із пошкоджених відділень переводять до інших приміщень, а на місці працюють відповідні служби.