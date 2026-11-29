Спасатели устраняют последствия удара РФ по жилому дому в Днепре, медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников, нанеся удары по жилой и гражданской инфраструктуре. В Днепре в результате попадания в многоэтажный дом погиб один человек, ещё двое пострадали. Всего в регионе трое человек получили ранения, среди них — шестилетний ребёнок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет Новини.LIVE.

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Последствия удара по многоэтажному дому в Днепре

Сегодня, 29 ноября, в центре Днепра российский удар пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате попадания возник пожар, один человек погиб.

Еще двое человек получили ранения. Среди пострадавших — шестилетний мальчик, которого в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

На месте атаки продолжают работать все соответствующие службы.

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Скриншот сообщения Ганжи/Telegram

Каковы еще последствия атак в Днепропетровской области

По информации ОВА, 29 ноября российские войска более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников.

В Синельниковском районе под ударом оказались Николаевская и Раевская громады. Там повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры, хозяйственное сооружение, гараж, автомобили и квадроциклы.

В Никопольском районе россияне атаковали районный центр, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую громады. Повреждения получили многоквартирные дома, инфраструктура и предприятие. Ранение получил 47-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение.

Кроме того, в Каменском российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры.

Новини.LIVE сообщали, что 29 ноября российский беспилотник попал в 24-этажный дом в центральной части Днепра. Огонь охватил четыре этажа — с 12-го по 15-й. В результате атаки погиб человек, есть раненые.

Также мы писали, что 29 ноября российские войска атаковали Винницу, повредив медицинское учреждение, в двух отделениях которого выбило окна. В результате удара пострадали две сотрудницы больницы, которых госпитализировали с травмами средней тяжести. Пациентов из поврежденных отделений переводят в другие помещения, а на месте работают соответствующие службы.