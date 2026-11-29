Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Днепре. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/, t.me/dnipropetrovskaODA

Вечером 29 ноября российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. Под обстрелом оказались четыре района, повреждения получили жилые дома, предприятия и инфраструктура. Среди пострадавших — шестилетний ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки РФ на Днепр

В Днепре в результате вражеского удара поврежден 24-этажный жилой дом. Там возник пожар, охвативший квартиры на 14-м и 15-м этажах. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м.

Ранения получили два человека. Шестилетнего мальчика в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Где ещё в Днепропетровской области были попадания

В Синельниковском районе российские войска атаковали Николаевскую и Раевскую громады. Повреждены учебное заведение, инфраструктура, хозяйственное сооружение, гараж, автомобили и квадроциклы.

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Жительница Днепропетровской области после российского обстрела. Фото: ГСЧС

Пожар в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

В Никопольском районе под обстрелами оказались райцентр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Повреждены многоквартирные дома, предприятие и инфраструктурные объекты. Ранение получил 47-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Спасатели на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

Также российские войска нанесли удар по инфраструктуре Каменского. Всего в течение дня враг более 40 раз атаковал четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников.

Ранее Новини.LIVE сообщали о российском ударе по Виннице вечером 29 ноября. В ходе атаки повреждения получила одна из городских больниц. В двух её отделениях выбило окна. Пациентов переводят в другие помещения, а на месте работают соответствующие службы.

Также россияне обстреляли Запорожье, в результате чего были повреждены три частных дома в Вознесеновском районе. Ранения получили три человека — несовершеннолетняя девушка и две женщины. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, всем оказывается медицинская помощь.