Последствия атаки РФ на Запорожье: медики спасают людей после удара РФ. Фото: t.me/dsns_telegram. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки были повреждены три частных дома, есть пострадавшие. Среди раненых — несовершеннолетняя девушка и две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, пишет Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Запорожье

Сегодня днём, 29 ноября, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Запорожью. Раздавались мощные взрывы.

В результате вражеского удара повреждены три частных дома в Вознесеновском районе города.

По информации Михаила Семикина, сначала было известно о двух раненых. Впоследствии число пострадавших возросло до трёх. Травмы получили несовершеннолетняя девушка и две женщины. Одна из пострадавших женщин находится в тяжёлом состоянии.

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Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Скриншот сообщения Семикина/Telegram

Новини.LIVEсообщали, что в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина. Еще двое человек получили травмы, среди них — 14-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов. В городе разрушен частный дом, повреждены многоэтажные дома, нежилые сооружения и здания двух учебных заведений.

Также мы писали, что за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет. Российские войска также атаковали электроподстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удары наносились и по жилым домам.