Президент Украины Владимир Зеленский, пожар в результате российского удара. Фото: facebook.com/zelenskyy.official, facebook.com/DSNS.GOV.UA. Коллаж: Новини.LIVE

За последнюю неделю российские войска нанесли по Украине более 1960 ударов с помощью ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и восьми ракет. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 ноября, сообщил, что с приближением холодов враг пытается нанести удары по энергетике и другой критической инфраструктуре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Зеленского.

Реклама

Российские атаки на Украину за неделю

По словам главы государства, в течение недели россияне наносили удары по электрическим подстанциям в пяти областях Украины. Речь идет о Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

Также значительное количество ударов пришлось на жилые дома. В частности, в результате ночного обстрела Запорожья ранения получили пять человек. Среди них — 14-летняя девочка, мать которой погибла. Зеленский подчеркнул, что вблизи мест попаданий не было ни одного военного объекта.

Президент выразил соболезнования семьям погибших. Он также поблагодарил ремонтные бригады, спасателей и украинских военных, защищающих небо.

Читайте также:

Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО

Глава государства отметил, что Украина ежедневно работает над увеличением поддержки со стороны международных партнеров.

"Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, — это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского авиаудара по Запорожью разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и нежилые здания.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта и началу переговоров. По словам главы государства, такой шаг уже является значительным компромиссом со стороны Украины.