Россия за неделю атаковала Украину 1960 дронами и 1600 КАБами: Зеленский
За последнюю неделю российские войска нанесли по Украине более 1960 ударов с помощью ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и восьми ракет. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 ноября, сообщил, что с приближением холодов враг пытается нанести удары по энергетике и другой критической инфраструктуре.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Зеленского.
Российские атаки на Украину за неделю
По словам главы государства, в течение недели россияне наносили удары по электрическим подстанциям в пяти областях Украины. Речь идет о Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.
Также значительное количество ударов пришлось на жилые дома. В частности, в результате ночного обстрела Запорожья ранения получили пять человек. Среди них — 14-летняя девочка, мать которой погибла. Зеленский подчеркнул, что вблизи мест попаданий не было ни одного военного объекта.
Президент выразил соболезнования семьям погибших. Он также поблагодарил ремонтные бригады, спасателей и украинских военных, защищающих небо.
Зеленский подчеркнул необходимость усиления ПВО
Глава государства отметил, что Украина ежедневно работает над увеличением поддержки со стороны международных партнеров.
"Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, — это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате российского авиаудара по Запорожью разрушены частные дома, повреждены многоэтажки и нежилые здания.
Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта и началу переговоров. По словам главы государства, такой шаг уже является значительным компромиссом со стороны Украины.