Президент України Володимир Зеленський, пожежа внаслідок російського удару. Фото: facebook.com/zelenskyy.official, facebook.com/DSNS.GOV.UA. Колаж: Новини.LIVE

Російські війська за останній тиждень атакували Україну понад 1960 ударними дронами, більш ніж 1600 керованими авіабомбами та вісьмома ракетами. Президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 листопада, повідомив, що з наближенням холодів ворог намагається завдати ударів по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського.

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Російські атаки на Україну за тиждень

За словами глави держави, протягом тижня росіяни завдавали ударів по електричних підстанціях у п'яти областях України. Йдеться про Вінницьку, Кіровоградську, Рівненську, Харківську та Одеську області.

Також значна кількість ударів припала на житлові будинки. Зокрема, внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранення отримали п'ятеро людей. Серед них — 14-річна дівчинка, матір якої загинула. Зеленський наголосив, що поблизу місць влучань не було жодного військового об'єкта.

Президент висловив співчуття родинам загиблих. Він також подякував ремонтним бригадам, рятувальникам та українським військовим, які захищають небо.

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Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО

Глава держави зазначив, що Україна щодня працює над збільшенням підтримки з боку міжнародних партнерів.

"Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки та нежитлові будівлі.

Також ми інформували про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту та початку переговорів. За словами глави держави, такий крок уже є значним компромісом з боку України.