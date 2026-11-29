Президент України Володимир Зеленський, український військовий. Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS, 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен". Колаж: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до переговорів. Глава держави назвав такий крок "дуже великим компромісом".

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Al Jazeera, передає Новини.LIVE.

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Зупинка вогню та переговори

"Ми пропонуємо припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звичайно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що він (російський диктатор Володимир Путін — ред.) не хоче виходити з нашої території. Ось чому ми кажемо: "Гаразд, зупинімося на цьому і перейдемо до дипломатії", — зазначив Зеленський.

Глава держави також висловив сподівання, що лідер США Дональд Трамп продовжить шукати шлях до завершення війни, за якого ціну за неї не доведеться платити лише Україні.

Як писали Новини.LIVE, 28 листопада Зеленський затвердив два рішення РНБО щодо запровадження санкцій. Обмеження стосуються 81 громадянина Росії та 67 російських компаній.

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Також Зеленський висловив готовність України припинити взаємні удари по енергетичній інфраструктурі з Росією. Водночас реалізація такого перемир’я залежить від згоди російської сторони.