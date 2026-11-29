Президент Украины Владимир Зеленский, украинский военный. Фото: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS, 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен". Коллаж: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта и перейти к переговорам. Глава государства назвал такой шаг "очень большим компромиссом".

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Al Jazeera, передает Новини.LIVE.

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Прекращение огня и переговоры

"Мы предлагаем прекращение огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) не хочет уходить с нашей территории. Вот почему мы говорим: "Хорошо, остановимся на этом и перейдем к дипломатии", — отметил Зеленский.

Глава государства также выразил надежду, что лидер США Дональд Трамп продолжит искать путь к завершению войны, при котором цену за нее придется платить не только Украине.

Как писали Новини.LIVE, 28 ноября Зеленский утвердил два решения СНБО о введении санкций. Ограничения касаются 81 гражданина России и 67 российских компаний.

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Также Зеленский выразил готовность Украины прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре с Россией. В то же время реализация такого перемирия зависит от согласия российской стороны.