Президент Украины Владимир Зеленский, цех по производству дронов "Алабуга". Фото: Офис президента, российские СМИ. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Всего под ограничения попали 81 россиянин и 67 российских компаний, среди которых и поставщики компонентов для военных предприятий РФ в обход международных санкций.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

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Украина ввела новые санкции против российского ВПК

В первый пакет санкций вошли 44 россиянина и 31 компания. Они снабжают военные предприятия России промышленным оборудованием, инструментами и сырьем, а также участвуют в подготовке операторов боевых дронов.

Среди предприятий, в отношении которых введены ограничения:

"Сапсан" — производит беспилотники и сотрудничает с разработчиками "шахедов" и компонентов для ракет "Искандер";

"Мавитех" — импортирует компоненты из Китая в обход санкций;

завод "Сигнал" — разрабатывает и производит разведывательные дроны.

Какие еще российские предприятия попали под санкции

Во второй пакет санкций вошли 37 граждан РФ и 36 российских компаний.

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В частности, ограничения введены в отношении предприятия "Агрегат", которое производит самолеты, вертолеты и компоненты к ним, в том числе к Су-34.

В санкционный список также попали компания "Росси", которая производит до 150 беспилотных авиационных систем в месяц, и предприятие "Новый рубеж". Последнее разрабатывает наземные роботизированные платформы, которые российские военные используют на фронте, в частности для транспортировки боеприпасов.

Кроме того, санкции были введены в отношении воинской части 15644, которая управляет российским полигоном "Капустин Яр".

Украина будет работать над синхронизацией санкций с партнерами

Некоторые из предприятий уже находятся под санкциями Европейского Союза, США и Швейцарии. Украина планирует добиваться распространения ограничений на все компании из списков, а также на их учредителей и директоров.

"Наш ответ — лишить их компонентов и доступа к международным рынкам", — отметил советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 ноября Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях Украины. В один из пакетов вошли 27 физических и 11 юридических лиц. Президент также продлил действие ряда ранее введенных ограничений.

Также мы информировали о том, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении защиты критической инфраструктуры в отопительный сезон 2026/2027 годов. Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.