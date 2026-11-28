Последствия российской атаки, президент Владимир Зеленский. Фото: ГСЧС, facebook.com/zelenskyy.official. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны об усилении защиты объектов критической инфраструктуры на отопительный период 2026/27 года. Документ датирован 28 ноября 2026 года и вступает в силу со дня публикации.

Соответствующий указ № 1151/2026 размещен на сайте Офиса президента, сообщает Новини.LIVE.

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Что меняет новый указ президента

Документ предусматривает введение в действие решения СНБО от 23 октября 2026 года "О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на предстоящий отопительный период 2026/27 года". Отныне СМИ запрещено публиковать фото и видео повреждений объектов критической инфраструктуры и процесса возведения защитных сооружений.

"Принять безотлагательные меры по запрещению освещения в средствах массовой информации информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры, а также этапы и состояние строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в частности, которые предусмотрены Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов", — сообщается в указе.

В то же время полный текст решения СНБО имеет гриф "Для служебного пользования". Закрытыми остаются лишь пункты 9-11.

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Также указом Зеленский признал утратившим силу предыдущий документ от 17 октября 2023 года № 695/2023. Он касался организации защиты и безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях военных действий.

Контроль за выполнением нового решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявлял о подготовке кадровых изменений в военной сфере после доклада заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. В то же время глава государства не уточнил, какие именно должности могут претерпеть изменения и кого коснутся новые назначения.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова поддержать предложение о прекращении огня, если Россия согласится на энергетическое перемирие. В то же время президент подчеркивал, что Киеву необходимо не только прекращение боевых действий, но и гарантии безопасности.