Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию с Россией. По его словам, Киев готов поддержать это предложение, если Москва согласится.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

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Энергетическое перемирие

Зеленский подчеркнул, что российские атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру Украины вынудили отвечать ударами. По его словам, они влияют на российскую экономику и ее способность наращивать военный потенциал.

В то же время глава государства отмечает, что для Украины было бы вполне приемлемо, если бы Россия предложила энергетическое перемирие, которое Киев всегда поддерживает.

"Это был сигнал от США, мы поддержали этот сигнал, мы всегда подчеркивали, что нам нужно не просто перемирие, а гарантии безопасности. Американцы сказали нам: «Вы должны согласиться просто на перемирие, иначе мы решим, что вы не хотите остановить эту войну». И я это принял, это было в 2025 году. И вы видите — с 2025 года ничего не изменилось", — отметил Зеленский.

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По его словам, Россия не соглашается на соответствующее предложение.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский выступил против привлечения России к обсуждению вопроса о присутствии иностранных военных в Украине. Он подчеркнул, что Москва не должна иметь никакого влияния на принятие таких решений.

Также Зеленский сообщил, что лидер США Дональд Трамп еще не высказал четкой позиции относительно перспективы членства Украины в НАТО. Вместе с тем Киев продолжает обсуждать с американскими и европейскими партнерами возможные гарантии безопасности.