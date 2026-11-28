Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не слышал от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа четкого предложения относительно того, хочет ли Вашингтон видеть Украину в НАТО. В настоящее время Киев продолжает переговоры о гарантиях безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

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НАТО и гарантии безопасности

Украина продолжает консультации с США и европейскими союзниками по вопросу гарантий безопасности. В то же время возможное вступление в НАТО пока не обсуждается в рамках этих переговоров.

Зеленский отметил, что администрация Трампа пока не спешит поддерживать членство Украины в НАТО, а сам американский лидер еще не представил Киеву конкретного предложения по этому вопросу.

"Мы говорим о гарантиях безопасности, но не о НАТО", — говорит украинский лидер.

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По словам главы государства, членство в НАТО было бы важным не только для обороны Украины, но и для будущего восстановления и привлечения инвесторов. Зеленский подчеркнул, что это важно для украинцев. Вступление в НАТО он назвал реальными гарантиями.

"Мы ведем переговоры с различными партнерами. Мы ведем переговоры с американскими переговорщиками. Мы ведем переговоры с европейцами. Многие европейцы поняли, что им нужна Украина, потому что Украина сильна, Украина в НАТО. Они могут рассчитывать на наших солдат, на нашу армию, на наш народ, на меня", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц считает ошибочным решение не поддержать вступление Украины в НАТО в 2008 году. Он убежден, что членство Украины в Альянсе могло бы предотвратить полномасштабное российское вторжение.

Ранее Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в НАТО могло бы стать более эффективной гарантией безопасности и потребовало бы меньших затрат, чем альтернативные механизмы защиты на основе пятой статьи Альянса.