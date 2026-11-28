Зеленский не получил от США четкого предложения по поводу НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не слышал от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа четкого предложения относительно того, хочет ли Вашингтон видеть Украину в НАТО. В настоящее время Киев продолжает переговоры о гарантиях безопасности.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью BBC, передает Новини.LIVE.
НАТО и гарантии безопасности
Украина продолжает консультации с США и европейскими союзниками по вопросу гарантий безопасности. В то же время возможное вступление в НАТО пока не обсуждается в рамках этих переговоров.
Зеленский отметил, что администрация Трампа пока не спешит поддерживать членство Украины в НАТО, а сам американский лидер еще не представил Киеву конкретного предложения по этому вопросу.
"Мы говорим о гарантиях безопасности, но не о НАТО", — говорит украинский лидер.
По словам главы государства, членство в НАТО было бы важным не только для обороны Украины, но и для будущего восстановления и привлечения инвесторов. Зеленский подчеркнул, что это важно для украинцев. Вступление в НАТО он назвал реальными гарантиями.
"Мы ведем переговоры с различными партнерами. Мы ведем переговоры с американскими переговорщиками. Мы ведем переговоры с европейцами. Многие европейцы поняли, что им нужна Украина, потому что Украина сильна, Украина в НАТО. Они могут рассчитывать на наших солдат, на нашу армию, на наш народ, на меня", — добавил Зеленский.
Как писали Новини.LIVE, канцлер Германии Фридрих Мерц считает ошибочным решение не поддержать вступление Украины в НАТО в 2008 году. Он убежден, что членство Украины в Альянсе могло бы предотвратить полномасштабное российское вторжение.
Ранее Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в НАТО могло бы стать более эффективной гарантией безопасности и потребовало бы меньших затрат, чем альтернативные механизмы защиты на основе пятой статьи Альянса.