Український лідер Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що не чув від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа чіткої пропозиції стосовно того, чи хоче Вашингтон бачити Україну в НАТО. Наразі Київ продовжує переговори щодо гарантій безпеки.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю BBC, передає Новини.LIVE.

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НАТО та гарантії безпеки

Україна продовжує консультації зі США та європейськими союзниками щодо гарантій безпеки. Водночас можливий вступ до НАТО наразі не обговорюється в межах цих переговорів.

Зеленський зазначив, що адміністрація Трампа поки не поспішає підтримувати членство України в НАТО, а сам американський лідер ще не представив Києву конкретної пропозиції щодо цього питання.

"Ми говоримо про гарантії безпеки, але не про НАТО", — каже український лідер.

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За словами глави держави, членство в НАТО було б важливим не тільки для оборони України, а й для майбутньої відбудови та залучення інвесторів. Зеленський наголосив, що це важливо для українців. Вступ до НАТО він назвав реальними гарантіями.

"Ми говоримо з різними партнерами. Ми говоримо з американськими переговорниками. Ми говоримо з європейцями. Багато європейців зрозуміли, що їм потрібна Україна, бо Україна сильна, Україна в НАТО. Вони можуть розраховувати на наших солдатів, на нашу армію, на наш народ, на мене", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає помилковим рішення не підтримати приєднання України до НАТО в 2008 році. Він переконаний, що членство України в Альянсі могло б запобігти повномасштабному російському вторгненню.

Раніше Зеленський наголосив, що вступ України до НАТО міг би стати ефективнішою гарантією безпеки та потребував би менших витрат, ніж альтернативні механізми захисту на основі п'ятої статті Альянсу.