Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ritzau Scanpix/Emil Helms/via REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемирʼя з Росією. За його словами, Київ готовий підтримати цю пропозицію, якщо Москва погодиться.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю BBC, передає Новини.LIVE.

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Енергетичне перемирʼя

Зеленський наголосив, що російські атаки на енергетику та цивільну інфраструктуру України змусили відповідати ударами. За його словами, вони впливають на російську економіку та її здатність нарощувати військові можливості.

Водночас глава держави каже, що для України було б цілком прийнятно, якби Росія запропонувала енергетичне перемирʼя, яке Київ завжди підтримує.

"Це був сигнал від США, ми підтримали цей сигнал, ми завжди наголошували, що нам потрібно не просто перемирʼя, а гарантії безпеки. Американці сказали нам: "Ви маєте прийняти просто перемирʼя, інакше ми вирішимо, що ви не хочете зупинити цю війну". І я це прийняв, це було у 2025 році. І ви бачите — нічого не змінилося з 2025 року", — зазначив Зеленський.

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За його словами, Росія не погоджується на відповідну пропозицію.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський виступив проти залучення Росії до обговорення питання присутності іноземних військових в Україні. Він наголосив, що Москва не повинна мати жодного впливу на ухвалення таких рішень.

Також Зеленський повідомив, що лідер США Дональд Трамп ще не висловив чіткої позиції щодо перспективи членства України в НАТО. Натомість Київ продовжує обговорювати з американськими й європейськими партнерами можливі гарантії безпеки.