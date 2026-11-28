Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Український лідер Володимир Зеленський розкритикував ідею узгоджувати з Росією питання розміщення іноземного військового контингенту в Україні. За його словами, Москва не має впливати на такі рішення.

Про це глава держави сказав в інтервʼю BBC, передає Новини.LIVE.

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Присутність іноземних військ в Україні

Росія виступає проти розміщення іноземних військових в Україні після завершення війни.

За словами Зеленського, не можна говорити про гарантії безпеки для жертви та обговорювати складові з агресором.

Він також наголосив, що Вашингтон розміщує військові бази, системи Patriot та інші оборонні засоби в країнах Близького Сходу, які не є членами НАТО. Водночас США не погоджують такі рішення з Іраном.

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"Тому я не розумію, чому американці питають росіян: "А як щодо баз? А як щодо солдатів?". Це, знову ж таки, дуже дивно", — зазначив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський повідомив, що лідер США Дональд Трамп досі не озвучував чіткої позиції щодо можливого членства України в НАТО. Водночас Україна продовжує діалог зі США та іншими партнерами щодо майбутніх гарантій безпеки.

Крім того, Зеленський висловив обурення через публікацію Трампа, на якій той зображений разом із російським диктатором Володимиром Путіним, назвавши очільника Кремля своїм другом.