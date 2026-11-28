Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал идею согласовывать с Россией вопрос о размещении иностранного военного контингента в Украине. По его словам, Москва не должна влиять на такие решения.

Об этом глава государства заявил в интервью BBC, передает Новини.LIVE.

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Присутствие иностранных войск в Украине

Россия выступает против размещения иностранных военных в Украине после завершения войны.

По словам Зеленского, нельзя говорить о гарантиях безопасности для жертвы и обсуждать условия с агрессором.

Он также подчеркнул, что Вашингтон размещает военные базы, системы Patriot и другие оборонительные средства в странах Ближнего Востока, которые не являются членами НАТО. При этом США не согласовывают такие решения с Ираном.

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"Поэтому я не понимаю, почему американцы спрашивают россиян: "А как насчет баз? А как насчет солдат?". Это, опять же, очень странно", — отметил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил, что лидер США Дональд Трамп до сих пор не озвучил четкой позиции относительно возможного членства Украины в НАТО. В то же время Украина продолжает диалог с США и другими партнерами по поводу будущих гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский выразил возмущение в связи с публикацией Трампа, на которой тот изображён вместе с российским диктатором Владимиром Путиным, назвав главу Кремля своим другом.