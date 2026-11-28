Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса. Фото: facebook.com/zelenskyy.official. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 28 ноября, заслушал доклад заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы. Глава государства анонсировал новые назначения в военной сфере. При этом он пока не уточнил, какие именно должности затронут эти изменения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пост Зеленского в соцсетях.

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Доклад заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский готовит новые назначения в военной сфере

К принятию кадровых решений будет привлечено военное руководство страны.

"Проведём назначения совместно с министром обороны Украины и Главнокомандующим ВСУ", — отметил президент.

Кроме того, Палиса доложил о ситуации на фронте и актуальных потребностях украинских военных. В частности, в 2027 году планируется продолжить программу закупки пикапов для армии. Сейчас определяются объемы закупок и необходимое финансирование.

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Усиление ПВО и создание антибаллистической системы FREYJA

Заместитель главы Офиса Президента также рассказал о переговорах с международными партнерами относительно поставок Украине средств противовоздушной обороны, турелей и другого военного оборудования.

Отдельное внимание уделили реализации антибаллистической программы FREYJA. Зеленский и Палиса обсудили приоритетные задачи и договоренности с европейскими производителями.

"Двигаемся по программе и приближаемся к созданию действительно эффективной противоракетной системы", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 26 ноября Зеленский назначил бригадного генерала Дмитрия Ткаченко командующим Силами поддержки ВСУ. На этой должности он сменил Дмитрия Герегу, возглавлявшего их более двух лет.

Также мы сообщали о том, что бывший начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" возглавил 42-ю отдельную бригаду морской пехоты. На должность начальника штаба этой бригады утвердили кандидатуру Александра Ширшина.