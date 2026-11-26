Украинский военнослужащий Богдан Кротевич. Фото: Богдан Кротевич/Telegram

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения «Азов» Богдан Кротевич с позывным "Тавр" стал командиром 42-й отдельной бригады морской пехоты. Известно, что его заместителем стал Александр Ширшина.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Новая должность Богдана Кротевича

По информации СМИ, Кротевич занял новую должность, став командиром 42-й отдельной бригады морской пехоты. Заместителем назначен Александр Ширшина с позывным «Гений», который ранее был комбатом 47-й отдельной механизированной бригады «Магура».

Отметим, что 42-я отдельная бригада морской пехоты была сформирована 30 августа 2026 года путем реорганизации 144-й отдельной механизированной бригады, которую возглавлял Владимир Руснак.

В настоящее время она входит в состав 30-го корпуса морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на военного аналитика Михаила Жирохова, на Сумском направлении Силы обороны продолжают активные операции, однако их результаты и детали будут раскрыты после завершения боевых действий. На данный момент украинские подразделения соблюдают информационное молчание.

А с начала года украинские воины уничтожили более 1004 российских танков, что равно примерно 45 тысячам тонн бронированной стали. В частности, такого объема хватило бы на возведение шести копий Эйфелевой башни.