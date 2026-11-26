Український військовий Богдан Кротевич. Фото: Богдан Кротевич/Telegram

Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич з позивним"Тавр" став командиром 42-ї окремої бригади морської піхоти. Відомо, що його заступником став Олександр Ширшина.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на джерела в Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

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Нова посада Богдана Кротевича

За інформацією ЗМІ, Кротевич очолив нову посаду, ставши командиром 42-ї окремої бригади морської піхоти. Заступником призначили Олександра Ширшина з позивним "Геній", який раніше був комбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".

Зазначимо, що 42-гу окрему бригаду морської піхоти сформували 30 серпня 2026 року шляхом реорганізації 144-ї окремої механізованої бригади, яку очолював Володимир Руснак.

Нині вона входить до складу 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

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