Знищений російський танк. Фото: Wikimedia

Близько 45 тисяч тонн броньованої сталі перетворили на брухт українські військові з початку 2026 року. За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони вже перетнули позначку в тисячу знищених російських танків, довівши цей рахунок до 1004 машин. Цікаво, що такої кількості сталі вистачило б на будівництво шести Ейфелевих веж.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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ЗСУ знищили 1004 російські танки з початку 2026 року

"За кожним із цих знищених танків окупантів стоїть зірваний штурм, врятовані позиції і життя наших воїнів. Це результат щоденної роботи артилеристів, операторів безпілотних систем, протитанкістів, пілотів, піхоти... — усіх, хто тримає фронт", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Щоб наочно продемонструвати обсяг знищеної броні, у ЗСУ зіставили її масу з однією з найвідоміших світових споруд. Основні бойові танки, які застосовує російська армія, а саме моделі Т-72, Т-80 та Т-90, мають вагу від 41 до 46 тонн кожен.

Отже, 1000 виведених із ладу машин становить орієнтовно 45 тисяч тонн броньованої сталі. Оскільки на металевий каркас Ейфелевої вежі в Парижі витратили близько 7300 тонн заліза, спаленого впродовж 2026 року російського металу вистачило б на зведення шести таких веж.

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У Генштабі наголошують, що українські сили нищитимуть броню противника до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Новини.LIVE повідомляли, що експерти та військові вже оцінювали можливості нових російських безпілотників, які ворог почав запускати по Україні. Зокрема, йшлося про реактивні "Герані-5К", що нагадують невеликі крилаті ракети й під час зниження можуть розганятися до 1000 кілометрів на годину.

Водночас на ринку комплектуючих для дронів посилилася боротьба між Україною та Росією за китайське оптоволокно, потрібне для апаратів, які не беруть системи радіоелектронної боротьби. Через високий попит і великі закупівлі ціна на цей матеріал зросла з чотирьох до тридцяти доларів за кілометр.