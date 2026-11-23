Уничтоженный российский танк. Фото: Wikimedia

С начала 2026 года украинские военные превратили в металлолом около 45 тысяч тонн бронированной стали. По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны уже преодолели отметку в тысячу уничтоженных российских танков, доведя это число до 1004 машин. Интересно, что такого количества стали хватило бы на строительство шести Эйфелевых башен.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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ВСУ уничтожили 1004 российских танка с начала 2026 года

"За каждым из этих уничтоженных танков оккупантов стоит сорванный штурм, спасенные позиции и жизни наших воинов. Это результат ежедневной работы артиллеристов, операторов беспилотных систем, противотанковых стрелков, пилотов, пехоты... — всех, кто держит фронт", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Чтобы наглядно продемонстрировать объем уничтоженной бронетехники, в ВСУ сопоставили её массу с одним из самых известных мировых сооружений. Основные боевые танки, которые применяет российская армия, а именно модели Т-72, Т-80 и Т-90, весят от 41 до 46 тонн каждый.

Таким образом, 1000 выведенных из строя машин составляют ориентировочно 45 тысяч тонн бронированной стали. Поскольку на металлический каркас Эйфелевой башни в Париже ушло около 7300 тонн железа, сожженного в течение 2026 года российского металла хватило бы на возведение шести таких башен.

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В Генштабе подчеркивают, что украинские силы будут уничтожать броню противника до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты и военные уже оценивали возможности новых российских беспилотников, которые враг начал запускать по Украине. В частности, речь шла о реактивных "Герани-5К", напоминающих небольшие крылатые ракеты и способных при снижении разгоняться до 1000 километров в час.

В то же время на рынке комплектующих для дронов усилилась борьба между Украиной и Россией за китайское оптоволокно, необходимое для аппаратов, которые не подвержены воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Из-за высокого спроса и крупных закупок цена на этот материал выросла с четырёх до тридцати долларов за километр.