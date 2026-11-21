Військовий з безпілотником. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія та Україна конкурують за китайське оптоволокно, яке використовують для виготовлення безпілотників, захищених від впливу РЕБ. Через великий попит на продукцію, її вартість зросла з 4 до 30 доларів за кілометр.

Про це пише Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Чому оптоволокно стало дефіцитним товаром

Оптоволокно використовуються для керування дронами, найчастіше це FPV або інший ударний БпЛА. Завдяки такому виду зв'язку безпілотники можуть протидіяти засобам РЕБ та працювати в "засідці" без перешкод, а також мати чітке зображення навіть у несприятливих умовах. Дальність польоту таких дронів обмежується довжиною оптоволокна на котушці.

Через великий попит вартість продукції зросла, також однією з причин стало збільшення потреб центрів обробки даних.

Чому Росія має перевагу над Україною в закупівлях

Financial Times повідомляє, що українська сторона поступається Росії у закупці оптоволокна через різні підходи до закупівель. Адже РФ закуповує оптоволокно в Китаї централізовано та великими партіями, тоді як український ринок має іншу систему та складається із численних окремих компаній і посередників. Цей факт ускладнює ситуацію та створює перешкоди для закупівель оптоволокна для України.

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Китайські постачальники змінюють маркування оптоволокна

Український трейдер розповів Financial Times, що він отримує інформацію про ситуацію на ринку через компанії Китаю. За його словами, із серпня 2026 року деякі партії оптоволокна почали надходити без логотипів і маркування виробників, тому дехто з постачальників не хоче працювати з подібною продукцією.

"Оптоволокно, яке не потрапляє в Україну, потрапляє в Росію. Це майже гра з нульовою сумою", — зазначив він.

Ми писали, що Велика Британія передасть Україні нові дрони, які можуть уражати цілі на відстані 1000 км. Ця інформація стала доступна на сайті уряду країни, йдеться про новий пакет військової підтримки на суму понад 342 млн доларів.

Новини.LIVE інформували, що європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомив, що у 2027 році російська армія може застосувати проти України 20 млн безпілотників. Окремо він повідомив, що на підтримку оборони країні наразі виділено 60 млрд євро кредитних коштів.