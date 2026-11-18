Комісар оборони Андрюс Кубілюс. Фото: Reuters

За оцінками України, у 2026 році Росія застосує близько 10 млн дронів, а наступного року їхня кількість може зрости вдвічі. Про це 18 листопада на брифінгу Єврокомісії у Брюсселі повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він закликав ЄС нарощувати виробництво зброї, необхідної для захисту України.

Про це йдеться в оприлюдненому Єврокомісією виступі, передає Новини.LIVE.

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Прогноз України щодо кількості російських дронів

Кубілюс зазначив, що потреби України в озброєнні також змінюються. На початку 2026 року на дрони припадало 31% загальної вартості необхідної зброї. У 2027 році ця частка, за прогнозами, сягне 62%.

"Нам потрібно збільшити виробництво зброї, необхідної Україні, також у ЄС, щоб забезпечити постачання у 2027 році, а не у 2028 чи 2029 роках", — заявив Кубілюс.

Скільки грошей ЄС виділить на оборону України

Кубілюс повідомив, що на підтримку української оборони у 2026–2027 роках передбачено 60 млрд євро кредитних коштів.

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Із цієї суми 28,3 млрд євро мають перерахувати до кінця 2026 року. Решту 31,7 млрд євро планують використати наступного року.

Єврокомісія вже почала готувати перші графіки закупівель на 14,4 млрд євро. Ці гроші спрямують на безпілотники та боєприпаси. Виплати хочуть розпочати із січня 2027 року, щоб уникнути перерв у фінансуванні.

Крім того, 18 листопада Єврокомісія запропонувала додатковий кредит для України на 45 млрд євро. Із них 25 млрд євро передбачені на військові потреби у 2027 році.

Також готують новий раунд кредитів за програмою SAFE на 21 млрд євро. Вони мають допомогти збільшити виробництво зброї в Європі та розвивати спільні оборонні проєкти з Україною.

Яку зброю ЄС планує постачати Україні

За словами Кубілюса, нові механізми підтримки допоможуть Україні забезпечувати оборону протягом усього 2027 року.

Йдеться насамперед про системи протиповітряної оборони, засоби боротьби з безпілотниками, радіоелектронну боротьбу, ракети та боєприпаси.

Єврокомісар також наголосив, що додаткова фінансова допомога має важливе політичне значення. Вона показує Росії, що Європейський Союз не збирається припиняти підтримку України.

"Стратегія, яка розраховує на те, що час працює проти України та Європейського Союзу, не спрацює", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія проводить випробування нового реактивного безпілотника "Герань-6". За даними української розвідки, апарат може розвивати швидкість до 1000 км/год і нести велику бойову частину. Через високу швидкість такі цілі буде складніше збивати дронами-перехоплювачами.

Також Новини.LIVE писали про те, що Росія залучає жінок з африканських країн до виробництва ударних БпЛА. Іноземкам обіцяють навчання та роботу, але фактично залучають до складання дронів "Герань" на підприємствах особливої економічної зони "Алабуга".