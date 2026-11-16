Військові армії Малі та Росії. Ілюстративне фото: szru.gov.ua

Росія залучає громадян африканських країн до виробництва ударних безпілотників під виглядом освітніх і трудових програм. Вербування відбувається через мережу, пов'язану з особливою економічною зоною "Алабуга", де виготовляють БпЛА типу "Герань". Український центр безпеки та співпраці спільно з Fox News виявив нові докази діяльності цієї схеми.

Про це йдеться у спільному розслідуванні УЦБС та Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Як Росія вербує громадян африканських країн

За даними розслідування, виявлена транснаціональна мережа забезпечує залучення громадян африканських держав до російського оборонно-промислового комплексу. Її діяльність пов'язана з підприємством ОЕЗ "Алабуга", інтегрованим до виробничого ланцюга ударних безпілотників типу "Герань".

Мережа функціонує на трьох рівнях: ідеологічному, корпоративному та польовому. Останній передбачає безпосередню участь іноземних рекрутерок-кураторок, які займаються залученням нових працівниць.

Кінцевою ланкою цієї схеми є залучення громадянок Уганди, Ефіопії, Замбії, Зімбабве, Танзанії, Кенії, Гамбії, Демократичної Республіки Конго та Шрі-Ланки до складання ударних безпілотників. Ці БпЛА російська армія безпосередньо використовує для атак на цивільну інфраструктуру України.

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Керівниця відділу міжнародної співпраці та експертка з питань гібридної війни УЦБС Соломія Хома в коментарі Fox News зазначила, що залучення іноземців, зокрема громадян африканських країн, до російського військово-промислового комплексу допомагає компенсувати дефіцит кадрів.

У розслідуванні також ідеться про ознаки державної підтримки цієї схеми з боку Росії. Вона поєднує вербування з інструментами "м'якої сили", зокрема просуванням ідей "русского мира" через Координаційну раду російських співвітчизників, агентство "Россотрудничество" та освітні заклади в країнах-мішенях. У результаті завербованих осіб безпосередньо залучають до виробництва озброєння.

Як програма "Алабуга Старт" залучає іноземок до виробництва БпЛА

Програма "Алабуга Старт" діє з 2022 року та офіційно позиціонується як можливість працевлаштування, професійної підготовки й переїзду до Росії. Раніше вже було встановлено її зв'язок із залученням іноземок до виробництва ударних безпілотників для війни проти України.

У рекламних матеріалах програми демонструють цивільні професії, дозвілля та культурні заходи. Однак на практиці працевлаштовані стикаються з роботою на підприємствах російського військово-промислового комплексу.

Для пошуку нових кадрів і розширення таких схем Москва використовує не лише прямі пропозиції роботи та цифрові платформи, а й освітні, культурні та громадські канали впливу.

Зокрема, програму "Алабуга Старт" просувають під час культурних та освітніх заходів, які організовують Координаційні ради російських співвітчизників в африканських країнах. Це дає змогу таким структурам отримувати доступ до молодіжної аудиторії та поширювати серед неї пропозиції навчання і працевлаштування в Росії.

Росія розширює співпрацю з африканськими країнами

Політична співпраця між африканськими державами та Росією розширюється. Зокрема, деякі країни публічно й офіційно погоджуються на вербування своїх громадян під виглядом працевлаштування.

Наприкінці жовтня цього року під час саміту "Росія — Африка" та візиту іноземних делегацій ОЕЗ "Алабуга" підписала угоди з Ганою та Демократичною Республікою Конго. Вони стосуються працевлаштування молоді з цих африканських країн на підприємствах особливої економічної зони.

Такі домовленості є інструментом розширення російського впливу на африканському континенті. Водночас так зване промислове працевлаштування може слугувати прикриттям для залучення частини громадян африканських країн безпосередньо до виробництва зброї для російської армії, тоді як інших можуть направляти на інші підприємства.

УЦБС зібрав докази діяльності мережі вербування

З огляду на масштаби та небезпеку цієї діяльності Український центр безпеки та співпраці зібрав необхідну доказову базу.

Ці матеріали стануть основою для подальшого документування діяльності мережі, посилення санкційного тиску та ініціювання міжнародної кримінальної відповідальності всіх причетних до її роботи.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня 2026 року в Уганді повідомили про 27 громадян, які загинули або вважаються загиблими під час участі у війні проти України на боці Росії. Серед них 11 осіб із підтвердженою смертю, ще 16 вважаються загиблими, однак їхні тіла не знайшли. Інформацію про втрати угандійців російське МЗС передало посольству країни в Москві.

Новини.LIVE писали, що Росія вербує іноземців до своєї армії, використовуючи обман і примус до підписання військових контрактів. Киргизстан, Казахстан і Кенія вже ведуть переговори з Москвою про повернення своїх громадян, які опинилися на фронті. Окремі випадки такого вербування країни розглядають як можливу торгівлю людьми.