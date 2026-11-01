Російський морський порт. Ілюстративне фото: facebook.com/vmtp.ru

Росія повертається на продовольчі ринки африканських країн. Раніше від її продукції відмовилися десятки держав, зокрема на Близькому Сході та в Африці. Водночас українські постачання залишаються заблокованими, а Кремль скористався ситуацією, що склалася.

Про це в ефірі День.LIVE заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Соломчук.

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До скількох країн Африки Росія відновила постачання продовольства

За словами Дмитра Соломчука, у 2022–2023 роках після звернень українського парламенту від російського продовольства повністю відмовилися близько 60–65 країн світу. Переважно це були держави Близького Сходу та Африки.

Однак за останні два місяці Росія відновила постачання продовольства до 40 країн Африки. Депутат пов'язує це з тим, що європейські країни не виробили спільного стратегічного підходу до постачання продукції на ці ринки, тоді як український експорт зіткнувся з блокуванням.

Соломчук зазначив, що європейським партнерам пропонували заздалегідь планувати спільні постачання, однак Росія скористалася ситуацією та зайняла місце, яке могли б посісти українські і європейські виробники. Він також пояснив, що потреба в продовольстві нікуди не зникає, тому споживачі шукатимуть можливості його придбати.

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"За останні два місяці Росія налагодила поставки, відновила до 40 країн Африки", — зауважив нардеп.

Як Україна та Європа можуть повернутися на продовольчі ринки Африки

Соломчук висловив сподівання, що європейські лідери переглянуть ставлення до українських аграріїв і сприйматимуть їх не як конкурентів, а як потенційних партнерів. На його думку, українські фермери могли б об'єднати зусилля з виробниками з Польщі, Франції, Угорщини, Словаччини та Румунії.

Таке партнерство, за словами депутата, дало б змогу спільно виходити на ринки африканських країн і постачати продукцію десяткам мільйонів споживачів. Він вважає, що за умови завчасної координації таких постачань Росія не отримала б можливості закріпитися на цих ринках.

Нардеп також наголосив, що українська сторона неодноразово порушувала це питання під час переговорів із європейськими партнерами. До цього долучалися народні депутати, представники уряду, фермери та керівники українських аграрних асоціацій.

Соломчук сподівається, що європейські лідери врахують ці пропозиції найближчими місяцями.

Новини.LIVE інформували, що Росія вперше задіяла арктичний морський маршрут часів Другої світової війни для експорту зерна через ризики на Балтійському морі та проблеми з чорноморськими постачаннями. Першу партію обсягом 3,4 тис. тонн почали завантажувати в Мурманському порту, а загалом до Марокко планують відправити близько 28 тис. тонн пшениці. Москва шукає альтернативні шляхи експорту, щоб зберегти постачання зерна покупцям на Близькому Сході та в Азії.

Новини.LIVE писали, що Росія отримала 2,76 млрд доларів від морського експорту сирої нафти за тиждень до 25 жовтня — це рекордний тижневий виторг від початку повномасштабної війни. Доходи зросли завдяки збільшенню обсягів постачання і подорожчанню тихоокеанського сорту нафти ESPO. Основними покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія, водночас середньодобові морські постачання за останні чотири тижні скоротилися до 3,55 млн барелів.