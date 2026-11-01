Российский морской порт. Иллюстративное фото: facebook.com/vmtp.ru

Россия возвращается на продовольственные рынки африканских стран. Ранее от ее продукции отказались десятки государств, в частности на Ближнем Востоке и в Африке. В то же время украинские поставки по-прежнему заблокированы, а Кремль воспользовался сложившейся ситуацией.

Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук.

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В сколько стран Африки РФ возобновила поставки продовольствия

По словам Дмитрия Соломчука, в 2022–2023 годах после обращений украинского парламента от российского продовольствия полностью отказались около 60–65 стран мира. Преимущественно это были государства Ближнего Востока и Африки.

Однако за последние два месяца Россия возобновила поставки продовольствия в 40 стран Африки. Депутат связывает это с тем, что европейские страны не выработали общего стратегического подхода к поставкам продукции на эти рынки, в то время как украинский экспорт столкнулся с блокировкой.

Соломчук отметил, что европейским партнерам предлагали заранее планировать совместные поставки, однако Россия воспользовалась ситуацией и заняла место, которое могли бы занять украинские и европейские производители. Он также пояснил, что потребность в продовольствии никуда не исчезает, поэтому потребители будут искать возможности его приобрести.

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"За последние два месяца Россия наладила поставки, возобновив их в 40 стран Африки", — отметил народный депутат.

Как Украина и Европа могут вернуться на продовольственные рынки Африки

Соломчук выразил надежду, что европейские лидеры пересмотрят свое отношение к украинским аграриям и будут воспринимать их не как конкурентов, а как потенциальных партнеров. По его мнению, украинские фермеры могли бы объединить усилия с производителями из Польши, Франции, Венгрии, Словакии и Румынии.

Такое партнерство, по словам депутата, позволило бы совместно выходить на рынки африканских стран и поставлять продукцию десяткам миллионов потребителей. Он считает, что при условии заблаговременной координации таких поставок Россия не смогла бы закрепиться на этих рынках.

Нардеп также подчеркнул, что украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос в ходе переговоров с европейскими партнерами. К этому присоединялись народные депутаты, представители правительства, фермеры и руководители украинских аграрных ассоциаций.

Соломчук надеется, что европейские лидеры учтут эти предложения в ближайшие месяцы.

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