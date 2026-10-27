Нефтяные танкеры. Фото: AFP

Россия получила 2,76 млрд долларов от морского экспорта сырой нефти за неделю до 25 октября. Это самый высокий недельный показатель с начала полномасштабного вторжения в Украину. За неделю выручка России выросла примерно на 430 млн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Как изменились доходы России от экспорта нефти

На выручку повлияли увеличение объемов экспорта и повышение стоимости тихоокеанского сорта нефти ESPO, что компенсировало снижение цен на Urals

Несмотря на рекордные доходы, средний объем морских поставок российской сырой нефти за четыре недели до 25 октября сократился до 3,55 млн баррелей в сутки. Это на 30 тыс. баррелей в сутки меньше, чем за период до 18 октября, и самый низкий уровень за пять недель.

В то же время на прошлой неделе экспортные отгрузки выросли. Из балтийского порта Приморск вышли 12 танкеров, тогда как неделей ранее их было четыре. До этого движение судов в порту было приостановлено на три дня.

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Всего за неделю до 25 октября около 37 танкеров погрузили 26,93 млн баррелей российской сырой нефти. Среднесуточный объем поставок увеличился на 730 тыс. баррелей — до 3,85 млн баррелей. Это самый высокий показатель за месяц.

Основными покупателями российской сырой нефти остаются Китай и Индия. За четыре недели до 25 октября поставки азиатским покупателям, в частности грузов с неопределенным конечным пунктом назначения, несколько сократились — до 3,42 млн баррелей в сутки.

На дальнейшие объемы экспорта может повлиять работа российских нефтеперерабатывающих заводов. По данным Bloomberg, недавнее сокращение числа атак на эти предприятия позволило России увеличить переработку нефти. Если тенденция сохранится, после завершения ремонта поврежденных заводов страна может направлять больше сырья на внутреннюю переработку, а не на внешние рынки.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский пояснил, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам являются ответом на атаки РФ по украинской энергетике. Он подчеркнул, что нефтяная инфраструктура, в частности производство дизельного топлива и других нефтепродуктов, является уязвимой для России.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Дональд Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам "позором" и заявил, что они способствуют росту цен на нефть. Он также раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что ему легче вести переговоры с Владимиром Путиным, а украинский президент якобы не стремится заключить соглашение о прекращении войны.