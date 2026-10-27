Нафтові танкери. Фото: AFP

Росія отримала $2,76 млрд від морського експорту сирої нафти за тиждень до 25 жовтня. Це найвищий тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За тиждень виторг Росії зріс приблизно на $430 млн.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як змінилися доходи Росії від експорту нафти

На виторг вплинули збільшення обсягів експорту та підвищення вартості тихоокеанського сорту нафти ESPO, що компенсувало зниження цін на Urals

Попри рекордні доходи, середній обсяг морських поставок російської сирої нафти за чотири тижні до 25 жовтня скоротився до 3,55 млн барелів на добу. Це на 30 тис. барелів на день менше, ніж за період до 18 жовтня, і найнижчий рівень за п’ять тижнів.

Водночас минулого тижня експортні відвантаження зросли. Із балтійського порту Приморськ вирушили 12 танкерів, тоді як тижнем раніше їх було чотири. Перед цим рух суден у порту був перерваний на три дні.

Читайте також:

Загалом за тиждень до 25 жовтня близько 37 танкерів завантажили 26,93 млн барелів російської сирої нафти. Середньодобовий обсяг поставок збільшився на 730 тис. барелів — до 3,85 млн барелів. Це найвищий показник за місяць.

Основними покупцями російської сирої нафти залишаються Китай та Індія. За чотири тижні до 25 жовтня поставки азійським покупцям, зокрема вантажів із невизначеним кінцевим пунктом призначення, дещо зменшилися — до 3,42 млн барелів на добу.

На подальші обсяги експорту може вплинути робота російських нафтопереробних заводів. За даними Bloomberg, нещодавнє зменшення кількості атак на ці підприємства дозволило Росії збільшити переробку нафти. Якщо тенденція збережеться, після завершення ремонтів пошкоджених заводів країна може спрямовувати більше сировини на внутрішню переробку, а не на зовнішні ринки.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський пояснив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах є відповіддю на атаки РФ по українській енергетиці. Він наголосив, що нафтова інфраструктура, зокрема виробництво дизельного пального та інших нафтопродуктів, є чутливою для Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Дональд Трамп назвав удари України по російських нафтопереробних заводах "ганьбою" та заявив, що вони сприяють зростанню цін на нафту. Він також розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що йому легше вести переговори з Володимиром Путіним, а український президент нібито не прагне укласти угоду про завершення війни.