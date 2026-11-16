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Главная Новости дня Россия вербует граждан Африки для производства ударных БпЛА

Россия вербует граждан Африки для производства ударных БпЛА

Ua ru
16 ноября 2026 07:43
Россия вербует африканцев для производства дронов szru.gov.ua
Военные армий Мали и России. Иллюстративное фото: szru.gov.ua

Россия привлекает граждан африканских стран к производству ударных беспилотников под видом образовательных и трудовых программ. Вербовка происходит через сеть, связанную с особой экономической зоной "Алабуга", где производят БпЛА типа "Герань". Украинский центр безопасности и сотрудничества совместно с Fox News обнаружил новые доказательства деятельности этой схемы.

Об этом говорится в совместном расследовании УЦБС и Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Как Россия вербует граждан африканских стран

По данным расследования, выявленная транснациональная сеть обеспечивает привлечение граждан африканских государств в российский оборонно-промышленный комплекс. Ее деятельность связана с предприятием ОЭЗ "Алабуга", интегрированным в производственную цепочку ударных беспилотников типа "Герань".

Сеть функционирует на трех уровнях: идеологическом, корпоративном и полевом. Последний предусматривает непосредственное участие иностранных рекрутеров-кураторов, которые занимаются привлечением новых работниц.

Конечным звеном этой схемы является привлечение гражданок Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, Демократической Республики Конго и Шри-Ланки к сборке ударных беспилотников. Эти БпЛА российская армия напрямую использует для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

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Руководитель отдела международного сотрудничества и эксперт по вопросам гибридной войны УЦБС Соломия Хома в комментарии Fox News отметила, что привлечение иностранцев, в частности граждан африканских стран, в российский военно-промышленный комплекс помогает компенсировать дефицит кадров.

В расследовании также говорится о признаках государственной поддержки этой схемы со стороны России. Она сочетает вербовку с инструментами "мягкой силы", в частности продвижением идей "русского мира" через Координационный совет российских соотечественников, агентство "Россотрудничество" и образовательные учреждения в целевых странах. В результате завербованных лиц непосредственно привлекают к производству вооружений.

Как программа "Алабуга Старт" привлекает иностранных женщин к производству БпЛА

Программа "Алабуга Старт" действует с 2022 года и официально позиционируется как возможность трудоустройства, профессиональной подготовки и переезда в Россию. Ранее уже была установлена её связь с привлечением иностранных женщин к производству ударных беспилотников для войны против Украины.

В рекламных материалах программы демонстрируются гражданские профессии, досуг и культурные мероприятия. Однако на практике трудоустроенные сталкиваются с работой на предприятиях российского военно-промышленного комплекса.

Для поиска новых кадров и расширения таких схем Москва использует не только прямые предложения о работе и цифровые платформы, но и образовательные, культурные и общественные каналы влияния.

В частности, программу "Алабуга Старт" продвигают в ходе культурных и образовательных мероприятий, которые организуют Координационные советы российских соотечественников в африканских странах. Это позволяет таким структурам получать доступ к молодежной аудитории и распространять среди неё предложения об обучении и трудоустройстве в России.

Россия расширяет сотрудничество с африканскими странами

Политическое сотрудничество между африканскими государствами и Россией расширяется. В частности, некоторые страны публично и официально соглашаются на вербовку своих граждан под видом трудоустройства.

В конце октября этого года в ходе саммита "Россия — Африка" и визита иностранных делегаций ОЭЗ "Алабуга" подписала соглашения с Ганой и Демократической Республикой Конго. Они касаются трудоустройства молодежи из этих африканских стран на предприятиях особой экономической зоны.

Такие договоренности являются инструментом расширения российского влияния на африканском континенте. В то же время так называемое промышленное трудоустройство может служить прикрытием для привлечения части граждан африканских стран непосредственно к производству оружия для российской армии, тогда как других могут направлять на другие предприятия.

УЦБС собрал доказательства деятельности сети вербовки

Учитывая масштабы и опасность этой деятельности, Украинский центр безопасности и сотрудничества собрал необходимую доказательную базу.

Эти материалы станут основой для дальнейшего документирования деятельности сети, усиления санкционного давления и привлечения к международной уголовной ответственности всех причастных к ее работе.

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября 2026 года в Уганде сообщили о 27 гражданах, которые погибли или считаются погибшими во время участия в войне против Украины на стороне России. Среди них 11 человек с подтвержденной смертью, еще 16 считаются погибшими, однако их тела не найдены. Информацию о потерях угандийцев российский МИД передал посольству страны в Москве.

Новини.LIVE писали, что Россия вербует иностранцев в свою армию, используя обман и принуждение к подписанию военных контрактов. Кыргызстан, Казахстан и Кения уже ведут переговоры с Москвой о возвращении своих граждан, оказавшихся на фронте. Отдельные случаи такой вербовки страны рассматривают как возможную торговлю людьми.

беспилотники Африка вербовка дроны Россия герань армия РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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