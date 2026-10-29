Військовослужбовці Народних сил оборони Уганди. Фото: Reuters

29 жовтня стало відомо, що посольство Уганди в Москві передало до Міністерства закордонних справ країни лист про громадян, які воювали в Україні у складі російської армії. У документі йдеться про підтверджені смерті та зникнення людей, місцеперебування яких не вдалося встановити. Інформацію для листа угандійські дипломати отримали від Міністерства закордонних справ Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про загиблих угандійців

У листі, який побачили журналісти Reuters, наведено імена 11 громадян Уганди, загибель яких підтверджена. Ще 16 людей вважаються загиблими, але їхні тіла не знайшли.

Reuters описує цю групу як людей, "чиї тіла не вдалося знайти ніде, зокрема серед військовополонених".

Представник Міністерства закордонних справ Уганди підтвердив справжність листа. Інформацію посольство отримало від російського МЗС через так звану "note verbale" — офіційне дипломатичне повідомлення.

Читайте также:

Посольство Росії в Кампалі на момент публікації не відповіло на запит Reuters про коментар.

Як Росія залучає іноземців до війни

Повідомлення про громадян африканських країн, яких заманювали до Росії обіцянками роботи, а потім відправляли воювати проти України, з'являються дедалі частіше. Це викликає обурення в Кенії, Гані та Південно-Африканській Республіці.

Україна торік повідомляла, що на боці російських військ воювали понад 1400 громадян приблизно трьох десятків африканських країн. За українськими даними, частину з них могли залучити до війни обманом.

Російська влада заперечує незаконне вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що громадяни Киргизстану, Казахстану та Кенії також опинялися в російській армії за обставин, пов'язаних із можливим обманом або примусом до підписання військових контрактів. Деякі країни намагалися повернути своїх громадян додому. Окремі випадки розглядали як можливу торгівлю людьми.

Також Новини.LIVE писали, що, за даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 1 жовтня 2026 року було встановлено особи 45 959 іноземців зі 151 країни та невизнаних територій, які підписали контракти з російською армією. За результатами опитування іноземних військовополонених, близько 79% хотіли повернутися до Росії в межах обміну, а не до країн свого громадянства.