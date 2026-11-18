Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: sluga-narodu.com

Росія проводить дослідні випробування нового реактивного ударного безпілотника "Герань-6", який, за даними української розвідки, зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести значну бойову частину. Через високу швидкість таких апаратів українським силам буде складніше перехоплювати їх дронами-перехоплювачами.

Про це народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про російський дрон "Герань-6"

За його словами, російські засоби повітряного нападу, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", уже суттєво відрізняються від безпілотників, які РФ використовувала на початку повномасштабної війни. Депутат назвав їх фактично крилатими ракетами за принципом дії.

Він зазначив, що реактивні "Шахеди" та інші подібні безпілотники можуть летіти зі швидкістю від 500 до 1000 км/год. Через це їх складно знищувати навіть реактивними перехоплювачами.

Як Україна може протидіяти швидкісним дронам РФ

За словами депутата, якщо ціль рухається зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач має летіти щонайменше так само швидко, щоб наздогнати її.

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Найефективнішим способом протидії таким цілям Веніславський назвав ракетні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети класів "земля — повітря" та "повітря — повітря". Зокрема, збивати реактивні безпілотники можуть винищувачі або наземні комплекси ППО.

Водночас Україна продовжує розробляти та випробовувати дрони-перехоплювачі. Веніславський зазначив, що українські виробники регулярно демонструють нові зразки, однак масове застосування таких засобів поки залишається складним технологічним завданням.

Він наголосив на необхідності посилювати українську протиповітряну оборону, розвивати ракетні технології та залучати допомогу партнерів для збільшення запасів ракет.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ефективність перехоплення залежить не лише від підготовки військових, а й від наявності необхідних засобів ураження та погодних умов.

Також Новини.LIVE писали, що Росія використовує суцільну хмарність під час атак "Шахедами". Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" пояснив, що через щільні хмари екіпажам українських дронів-перехоплювачів складніше виявляти повітряні цілі за допомогою оптичних камер.