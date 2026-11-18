Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: sluga-narodu.com

Россия проводит испытания нового реактивного ударного беспилотника "Герань-6", который, по данным украинской разведки, сможет развивать скорость до 1000 км/ч и нести значительный боевой заряд. Из-за высокой скорости таких аппаратов украинским силам будет сложнее перехватывать их с помощью дронов-перехватчиков.

Об этом народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью РБК-Украина, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о российском дроне "Герань-6"

По его словам, российские средства воздушного нападения, в частности "Герань-5" и "Герань-6", уже существенно отличаются от беспилотников, которые РФ использовала в начале полномасштабной войны. Депутат назвал их по принципу действия фактически крылатыми ракетами.

Он отметил, что реактивные "Шахеды" и другие подобные беспилотники могут лететь со скоростью от 500 до 1000 км/ч. Из-за этого их сложно уничтожать даже с помощью реактивных перехватчиков.

Как Украина может противодействовать скоростным дронам РФ

По словам депутата, если цель движется со скоростью около 800 км/ч, перехватчик должен лететь как минимум так же быстро, чтобы догнать её.

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Наиболее эффективным способом противодействия таким целям Вениславский назвал ракетные средства противовоздушной обороны, в частности ракеты классов "земля — воздух" и "воздух — воздух". В частности, сбивать реактивные беспилотники могут истребители или наземные комплексы ПВО.

В то же время Украина продолжает разрабатывать и испытывать дроны-перехватчики. Вениславский отметил, что украинские производители регулярно демонстрируют новые образцы, однако массовое применение таких средств пока остается сложной технологической задачей.

Он подчеркнул необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны, развития ракетных технологий и привлечения помощи партнеров для увеличения запасов ракет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что эффективность перехвата зависит не только от подготовки военных, но и от наличия необходимых средств поражения и погодных условий.

Также Новини.LIVE писали, что Россия использует сплошную облачность во время атак с применением "Шахедов". Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" пояснил, что из-за плотных облаков экипажам украинских дронов-перехватчиков сложнее обнаруживать воздушные цели с помощью оптических камер.