Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Фото: Reuters

По оценкам Украины, в 2026 году Россия задействует около 10 млн дронов, а в следующем году их количество может удвоиться. Об этом 18 ноября на брифинге Еврокомиссии в Брюсселе сообщил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он призвал ЕС наращивать производство оружия, необходимого для защиты Украины.

Об этом говорится в обнародованном Еврокомиссией выступлении, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Украины относительно количества российских дронов

Кубилюс отметил, что потребности Украины в вооружении также меняются. В начале 2026 года на дроны приходилось 31% общей стоимости необходимого оружия. В 2027 году эта доля, по прогнозам, достигнет 62%.

"Нам нужно увеличить производство оружия, необходимого Украине, в том числе в ЕС, чтобы обеспечить поставки в 2027 году, а не в 2028 или 2029 годах", — заявил Кубилюс.

Сколько денег ЕС выделит на оборону Украины

Кубилюс сообщил, что на поддержку украинской обороны в 2026–2027 годах предусмотрено 60 млрд евро кредитных средств.

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Из этой суммы 28,3 млрд евро должны быть перечислены до конца 2026 года. Остальные 31,7 млрд евро планируется использовать в следующем году.

Еврокомиссия уже приступила к подготовке первых графиков закупок на сумму 14,4 млрд евро. Эти средства будут направлены на приобретение беспилотников и боеприпасов. Выплаты планируется начать с января 2027 года, чтобы избежать перерывов в финансировании.

Кроме того, 18 ноября Еврокомиссия предложила дополнительный кредит для Украины на 45 млрд евро. Из них 25 млрд евро предусмотрены на военные нужды в 2027 году.

Также готовится новый раунд кредитов по программе SAFE на 21 млрд евро. Они должны помочь увеличить производство оружия в Европе и развивать совместные оборонные проекты с Украиной.

Какое оружие ЕС планирует поставлять Украине

По словам Кубилюса, новые механизмы поддержки помогут Украине обеспечивать оборону в течение всего 2027 года.

Речь идет прежде всего о системах противовоздушной обороны, средствах борьбы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбе, ракетах и боеприпасах.

Еврокомиссар также подчеркнул, что дополнительная финансовая помощь имеет важное политическое значение. Она показывает России, что Европейский Союз не собирается прекращать поддержку Украины.

"Стратегия, рассчитанная на то, что время работает против Украины и Европейского Союза, не сработает", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия проводит испытания нового реактивного беспилотника "Герань-6". По данным украинской разведки, аппарат может развивать скорость до 1000 км/ч и нести крупный боевой заряд. Из-за высокой скорости такие цели будет сложнее сбивать дронами-перехватчиками.

Также Новини.LIVE писали о том, что Россия привлекает женщин из африканских стран к производству ударных БПЛА. Иностранкам обещают обучение и работу, но фактически привлекают к сборке дронов "Герань" на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга".