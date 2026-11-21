Военный с беспилотником. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Россия и Украина соревнуются за китайское оптоволокно, которое используется для производства беспилотников, защищенных от воздействия РЭБ. Из-за высокого спроса на эту продукцию ее стоимость выросла с 4 до 30 долларов за километр.

Об этом пишет Financial Times, передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему оптоволокно стало дефицитным товаром

Оптоволокно используется для управления дронами, чаще всего это FPV или другие ударные БПЛА. Благодаря такому виду связи беспилотники могут противодействовать средствам РЭБ и работать в "засаде" без помех, а также получать четкое изображение даже в неблагоприятных условиях. Дальность полета таких дронов ограничивается длиной оптоволокна на катушке.

Из-за большого спроса стоимость продукции выросла, также одной из причин стало увеличение потребностей центров обработки данных.

Почему Россия имеет преимущество перед Украиной в закупках

Financial Times сообщает, что украинская сторона уступает России в закупках оптоволокна из-за разных подходов к закупкам. Ведь РФ закупает оптоволокно в Китае централизованно и крупными партиями, тогда как украинский рынок имеет иную систему и состоит из многочисленных отдельных компаний и посредников. Этот факт усложняет ситуацию и создает препятствия для закупок оптоволокна для Украины.

Читайте также:

Китайские поставщики меняют маркировку оптоволокна

Украинский трейдер рассказал Financial Times, что он получает информацию о ситуации на рынке через китайские компании. По его словам, с августа 2026 года некоторые партии оптоволокна начали поступать без логотипов и маркировки производителей, поэтому некоторые поставщики не хотят работать с такой продукцией.

"Оптоволокно, которое не попадает в Украину, попадает в Россию. Это почти игра с нулевой суммой", — отметил он.

Мы писали, что Великобритания передаст Украине новые дроны, способные поражать цели на расстоянии 1000 км. Эта информация появилась на сайте правительства страны; речь идет о новом пакете военной поддержки на сумму более 342 млн долларов.

Новини.LIVE сообщали, что европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что в 2027 году российская армия может применить против Украины 20 млн беспилотников. Отдельно он сообщил, что на поддержку обороны страны в настоящее время выделено 60 млрд евро кредитных средств.